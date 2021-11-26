محتجون يسقطون حواجز كونكريتية امام المنطقة الخضراء

2021/11/26 | 15:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اقدم متظاهرون محتجون رافضون لنتائج الانتخابات، اليوم الجمعة، على اسقاط حواجز كونكريتية امام المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق ، فيما وقف امن الحشد الشعبي امام البوابات لمنعهم من اقتحامها ./ انتهى9

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