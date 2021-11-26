2021/11/26 | 15:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، أن امتحانات “الدور التكميلي الثاني” ستشمل الذين أدّوا امتحانات الدور الأول التكميلي فقط.وذكرت الوزارة، بحسب صحيفة الصباح شبه الرسمية، ️أن “امتحانات (الدور الثاني التكميلي) التي تبدأ يوم 4 من الشهر المقبل تشمل الطلبة الذين أدّوا امتحانات الدور الأول التكميلي فقط”.و️بينت ان “الامتحانات لا تشمل الطلبة الذين أدّوا امتحانات الدور الأول والثاني”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية: امتحانات “الدور التكميلي الثاني” ستشمل هذه الفئة فقط عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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