2021/11/26 | 15:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد توضح حقيقة سقوط كتلة كونكريتية على “كوستر” المركز الخبري الوطني.

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