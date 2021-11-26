عمليات بغداد تصدر توضيحاً بشأن سقوط الكتل الكونكريتية في المنطقة الخضراء

2021/11/26 | 15:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت قيادة عمليات بغداد، توضيحاً بشأن سقوط الكتل الكونكريتية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ان “قيادة عمليات بغداد، تنفي ماتداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتها، عن سقوط إحدى الكتلالكونكريتية لعمليات بغداد على عجلة من نوع “كوستر” الخبر منافي للحقيقة ولايمت لقيادتنا بصلة”.

وبينت ان “ما حصل هو حادث مروري عرضي في جانب الكرخ، مفاده سقوط إحدى الكتل الكونكريتية على عجلة نوع “كوستر” أثناء عمليةنقلها بكرين حمل نوع “سكانيا” من مخزن إلى آخر وان العجلة الحمل والكتل تعود لوزارة الكهرباء، وبدون إصابات فقط أضرار مادية هذاوتم إجراء اللازم من قبل مفارز مديرية المرور العامة”.

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