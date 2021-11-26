ماكرون ينتقد جونسون: التواصل بين المسؤولين لا يكون عبر تويتر

2021/11/26 | 15:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، تصرفات لندن “غير الجدية” في ملف المهاجرين في معرض تعليقه على رسالة نشرها رئيس الوزراء البريطاني عبر تويتر يطلب فيها من فرنسا استعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا، من سواحلها.

ورداً على سؤال حول الرسالة في مؤتمر صحافي بروما، قال ماكرون: “استغرب الأساليب عندما لا تكون جدية”.

وأضاف “لا يكون التواصل بين مسؤول وآخر حول مسائل مماثلة عبر تويتر وعبر نشر رسائل”.

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