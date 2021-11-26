المرور تصدر قرارا هاما وتتوعد المخالفين بعقوبات صارمة

2021/11/26 | 15:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، الجمعة، عن إجراءاتها القانونية بحق المخالفين من الأحداث، متوعدة بإنهاء ظاهرة قيادة المركبات والدراجات من قبل هذه الفئة.

وقال عضو إعلام مديرية المرور العامة العميد محمد الزيدي في تصريح تابعه NRT عربية، (26 تشرين الثاني 2021)، إن "المديرية تتعامل مع الدراجة معاملة المركبة حيث تخضع الدراجات للفحص وتتم محاسبة سائقها على إجازة السوق وغيرها".

وأضاف الزيدي، أنه "صدر يوم أمس، قرار مهم جدا من مدير عام المرور حول محاسبة السائقين الأحداث بالدرجة الأساس وممن لم يجددوا إجازاتهم"، داعيا الجميع الى "الالتزام والتوجه الى إصدار إجازات السوق قبل أن يتم حجز دراجاتهم ومحاسبتهم".

وشدد على أن "المديرية سوف تقطع دابر الأحداث وتمنع تجوالهم في الشوارع بالدراجات أو حتى بالسيارات"، موضحا أن "المخالف سوف يحجز في مقار قواطع المرور ومن ثم يحال الحدث الى القاضي ويكون أمامه خياران: أما الحجز أو إطلاق السراح بكفالة وبعدها وبحسب إجراءات المرور يتم تغريمه غرامة مخالفة البيان البالغة 100 ألف دينار".

ولفت إلى أن "السن المسموح به لركوب الدراجات يبدأ من 16 عاما وصعودا، لكن إجازة السوق تمنح للذين فوق سن 18 عاما حتى يكونون مستوفين للشروط"، داعيا الأهالي الى "منع أبنائهم الأحداث من قيادة المركبات والدراجات حتى لا يقعوا في المشاكل وتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية".

N.A

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