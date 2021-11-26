2021/11/26 | 15:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أنها استهلّت مسيرتها المهنية في التصوير الفوتوغرافي في مجال الموضة والأزياء، إلا أن قلبها كان يتوق دومًا لرصد المناظر الطبيعية، من بينها وادي شوكة في الإمارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مناظر طبيعية رائعة في الإمارات.. موقعها وكيف تصل إليها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مناظر طبيعية رائعة في الإمارات.. موقعها وكيف تصل إليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).