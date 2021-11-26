السيد القبانجي يدعو بلاسخات لعدم التدخل بشؤون العراق

2021/11/26 | 15:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة جنين بلاسخات لعدم التدخل في شؤون العراق.وقال السيد القبانجي خلال خطبة الجمعة، وحصلت “الايام نيوز” على نسخة منها، انه “يرفض التدخل الاجنبي بنتائج الانتخابات”، مخاطبا ممثلة الامم المتحدة قائلا “لطفا بلاسخارت لا تتدخلي بالشؤون العراقية والمحكمة […]

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