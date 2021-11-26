صدمة جديدة للمنتخب.. إصابة تبعد علي عدنان لنهاية الموسم

2021/11/26 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن نادي فانيله الدنماركي تعرض لاعب منتخبنا الوطني علي عدنان لاصابة شديدة تبعده لنهاية الموسم.وقال النادي ان "علي عدنان تعرض لاصابة شديدة وبحسب الكشف الطبي الاولي الذي أجراه النادي فانه سيبتعد عن اللعب موسما كاملا".

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