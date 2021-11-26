2021/11/26 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

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التربية تدعو المعنيين لشمول الطلبة بدور ثالث..



تصريح من المتحدث

دعت وزارة التربية، اليوم الجمعة، الجهات المعنية لشمول الطلبة بالدور الثالث.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق خلال مقطع صوتي حصلت عليه (بغداد اليوم) إن "الوزارة كانت مستعدة وبشكل كامل لأداء امتحانات الدور الثالث لطلبة الثالث المتوسط والذي كان من المزمع ان تكون يوم غد السبت، في ال 27 من شهر تشرين الثاني الجاري، وكذلك شمول من لم يتوفق في النجاح بالدور الثاني".

وأوضح ان "قرار إلغاء شمول الطلبة بالدور الثالث حال دون ذلك واربك الوضع وما تم التخطيط له مسبقاً"، مبيناً ان"الوزارة عمدت إلى تأجيل الامتحانات على ان يكون هناك تغيير في هذا القرار ليتمكن الطلبة من أداء امتحانات الدور الثالث، في الوقت الذي بذل فيه الطلبة المزيد من الجهد خلال المرحلة الماضية".

ودعا فاروق الجهات المعنية إلى "إلغاء قرار عدم شمولهم ومراعاة الظرف الاستثنائي الذي مررنا فيه العامين الحالي والماضي".

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