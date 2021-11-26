بيان ينفي سقوط كتلة كونكريتية على كوستر قرب الخضراء

2021/11/26 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت قيادة عمليات بغداد ماتداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتها، عن سقوط إحدى الكتل الكونكريتية لعمليات بغداد على عجلة من نوع "كوستر".

وقال بيان للقيادة ، ان "الخبر منافي للحقيقة ولايمت لقيادتنا بصلة، وإن ما حصل هو حادث مروري عرضي في جانب الكرخ، مفاده سقوط إحدى الكتل الكونكريتية على عجلة نوع "كوستر" أثناء عملية نقلها بكرين حمل نوع "سكانيا" من مخزن إلى آخر".

واضاف، ان " العجلة الحمل والكتل تعود لوزارة الكهرباء، وبدون إصابات فقط أضرار مادية، مشيرا الى إجراء اللازم من قبل مفارز مديرية المرور العامة".

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