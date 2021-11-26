يار الله يبحث مع قائد بعثة (الناتو) في العراق تطوير القدرات التدريبية للجيش العراقي

2021/11/26 | 16:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ بحث رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله مع قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق الفريق مايكل لوليسكارد تطوير القدرات التدريبية للجيش العراقي .وذكر بيان لوزارة الدفاع اليوم , ان يار الله التقى قائد بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق الفريق وعدداً من مستشاري البعثة".وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين وتطوير القدرات التدريبية للجيش العراقي من خلال تواجد بعثة الناتو في البلاد"./انتى2

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