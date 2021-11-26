سقوط احدى الكتل الكونكريتية على عجلة نوع كوستر في منطقة المنصور

2021/11/26 | 16:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ سقطت احدى الكتل الكونكريتية على عجلة نوع كوستر في منطقة المنصور .وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد : ان قيادة عمليات بغداد تنفي ماتداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتها، عن سقوط إحدى الكتل الكونكريتية لعمليات بغداد على عجلة من نوع "كوستر" الخبر منافي للحقيقة ولايمت لقيادتنا بصلة، ، موضحا إن ما حصل هو حادث مروري عرضي في جانب الكرخ، مفاده سقوط إحدى الكتل الكونكريتية على عجلة نوع "كوستر" أثناء عملية نقلها بكرين حمل نوع "سكانيا" من مخزن إلى آخر وان العجلة الحمل والكتل تعود لوزارة الكهرباء، وبدون إصابات فقط أضرار مادية حيث تم إجراء اللازم من قبل مفارز مديرية المرور العامة./انتهى9

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