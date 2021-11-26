2021/11/26 | 16:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت عمليات بغداد، اليوم الجمعة، مسؤوليتها عن حادث وقوع “كتلة كونكريتية” على “كوستر” في بغداد.وذكرت القيادة في بيان، انها “تنفي قيادة عمليات بغداد ماتداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتها، عن سقوط إحدى الكتل الكونكريتية لعمليات بغداد على عجلة من نوع “كوستر” الخبر منافي للحقيقة ولايمت لقيادتنا بصلة”.وأضاف البيان أن “ما حصل هو حادث مروري عرضي في جانب الكرخ، مفاده سقوط إحدى الكتل الكونكريتية على عجلة نوع “كوستر” أثناء عملية نقلها بكرين حمل نوع “سكانيا” من مخزن إلى آخر وان العجلة الحمل والكتل تعود لوزارة الكهرباء، وبدون إصابات فقط أضرار مادية”.وأكدت عمليات بغداد أنه “تم إجراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات تنفي صلة حادثة “الكوستر” بإجراءات حماية المنطقة الخضراء عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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