2021/11/26 | 16:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت وسائل إعلام ألمانية أن الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا يخطط لتبسيط إجراءات الحصول على جنسية الدولة وجعل الجنسية المزدوجة ممكنة.وتقول اتفاقية الائتلاف التي نقلتها وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”: “سننشئ نظامًا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات في هذه الدولة المركز الخبري الوطني.

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