توضيح من التربية بشأن شمول الطلبة بدور ثالث لأداء الامتحانات

2021/11/26 | 16:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأصدرت وزارة التربية، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن شمول الطلبة بدور ثالث لأداء الامتحانات.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الوزارة مستعدة لإجراء الامتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط والتي كان من المقرر إجراؤها يوم غد السبت، وكذلك شمول لمن لم يوفق في النجاح بالدور الثاني"، مضيفاً "لكن كان هناك قرار بإلغاء شمول طلبة الدور الثالث من أداء الامتحانات، ما أربك الوضع وكل ما تم التخطيط له مسبقاً".وأكد أن "الوزارة عمدت على تأجيل الامتحانات على أمل أن يكون هناك تغيير في هذا القرار حتى يتمكن الطلبة من تأدية الامتحانات ومراعاة الشأن الاستثنائي الذي تمر به البلاد".

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