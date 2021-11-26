وفد اسود الرافدين يصل الدوحة للمشاركة في كأس العرب

2021/11/26 | 16:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصلت بعثةُ منتخبنا الوطني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وقال الاتحاد العراقي لكرو القدم في بيان، ان وفد اسود الرافدين وصل الى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العرب”.

وهذه النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بمشاركة 23 منتخب عربي تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم، ستستضيفها قطر وستلعب على ملاعب كأس العالم 2022، ومن المقرر أن تلعب في الفترة 30 تشرين الثاني و18 كانون الاول 2021، سيشارك في هذه النسخة 23 منتخب عربي إجمالا و 16 منتخب في النهائيات، مع دعوة جنوب السودان للبطولة.

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