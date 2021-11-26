توضيح من التربية حول قرار تأجيل امتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط

2021/11/26 | 16:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت وزارة التربية العراقية، الجمعة، حول قرار إلغاء امتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، (26 تشرين الثاني 2021)، إن "الوزارة مستعدة بشكل كامل لاداء امتحانات الدور الثالث لطلبة الثالث المتوسط والذي كان مع المزمع اقامته يوم غد السبت، لكن هناك قرار بالغاء شمول الطلبة الذين ادوا الدورين الاول والثاني وهو ما اربك الوضع وتسبب بتأجيل الامتحانات الى الرابع من الشهر المقبل".

واضاف فاروق، ان "هناك جهود من اجل الغاء القرار وصدور قرار جديد يمكّن طلبة الثالث المتوسط من اداء امتحان الدور الثالث من الذين ادوا الدورين الاول والثاني".

وفي وقت سابق، قررت وزارة التربية العراقية، الجمعة، الغاء امتحانات الدور الثالث للصف الثالث متوسط.

وذكر المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، لـ NRT عربية، (26 تشرين الثاني 2021)، ان "الوزارة قررت الغاء امتحانات الدور الثالث للصف الثالث متوسط"، عازيا "صدور هذا القرار الى اجراءات ادارية اتخذتها الجهات المعنية".

واضاف فاروق، ان "ادارات المدارس ستقوم بارجاع المبلغ الذي دفعه الطالب لغرض آداء امتحان الدور الثالث، والذي يبلغ قيمته 25 الف دينار للمادة الواحدة".

واوضح، انه "تم تاجيل امتحانات الدور الثاني التكميلي الى الرابع من الشهر المقبل".

N.A

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