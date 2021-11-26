طالباني: إقطاعيات سياسية” تسيطر على واردات الدولة في كردستان

2021/11/26 | 16:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت النائبة عن السابقة عن الاتحاد

الوطني الكردستاني آلا طالباني،

الجمعة، العوائل الحاكمة في اقليم

كردستان بتحويل الاقليم الى اقطاعية

اقتصادية، مبينة ان قوة مجهولة اعتقلت

سكرتير لاهور شيخ جنكي.

وقال

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