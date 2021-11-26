متظاهرون يهاجمون بوابات الخضراء وسط بغداد

2021/11/26 | 16:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم محتجون رافضون لنتائج الانتخابات،

اليوم الجمعة، على إسقاط حواجز

كونكريتية قرب المنطقة الخضراء وسط

العاصمة بغداد في محاولة لدخولها.

وقال مصدر امني ان” الاف المحتجين

الرافضين لنتائج الانتخابات أقدم

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