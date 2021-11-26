2021/11/26 | 16:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وقعت شركة الحفر العراقية اليوم الجمعة، عقد مشاركة partnership contract واتفاقية التقديم المشترك مع شركة “شلمبرجير” العالمية .وقال مدير عام شركة الحفر العراقية باسم عبد الكريم في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط توقع عقد مشاركة مع شركة “شلمبرجير” لدعم مشاريع الحفر والاستصلاح المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط توقع عقد مشاركة مع شركة “شلمبرجير” لدعم مشاريع الحفر والاستصلاح) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط توقع عقد مشاركة مع شركة “شلمبرجير” لدعم مشاريع الحفر والاستصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).