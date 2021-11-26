مع تحذيرات الصحة العالمية.. موقف وبائي متراجع الوفيات والإصابات للجائحة في العراق

2021/11/26 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

لموقف الوبائي اليوم الجمعة:▪️عدد الإصابات: 856▪️عدد حالات الشفاء: 1423▪️عدد حالات الوفاة: 17▪️عدد الذين تلقوا اللقاح اليوم: 111210‏

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