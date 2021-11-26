جماهير كروية تحاصر نادي الديوانية وتطالب إدارته بالاستقالة.. فيديو

2021/11/26 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

اظهر مقطع فيديو لجماهير كروية غاضبة حاصرت مبنى نادي الديوانية مطالبة إدارته بالاستقالة.

وتأتي هذه الأحداث بعد الخسارة مع الصناعة بهدفين لهدف.

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