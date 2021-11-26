2021/11/26 | 16:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقى القائم بالأعمال المؤقت لجمهورية العراق لدى كييف الوزير المفوض حسين عباس حسين مع نائب وزير التعليم والعلوم الأوكراني سيرغي زاخارين، في مبنى الوزارة.وذكر بيان لوزارة الخارجية: تناول الجانبان العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية ونظيرتها في أوكرانيا، من خلال تبادل الزيارات للمختصين في الوزارتين، وكذلك فتح قنوات تواصل مباشر بين وزارة التعليم الأوكرانية والسفارة العراقية في كييف، وتشكيل لجنة مشتركة مختصة بالتعاون العلمي، بهدف إعادة اعتراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات الأوكرانية الرصينة.و بحثا خلال اللقاء أيضاً إمكانية توقيع مذكرات تفاهم بين الجامعات العراقية ونظيراتها في أوكرانيا وحسب الاختصاص، لتبادل الخبرات ومنح زمالات دراسية للطلبة من البلدين.كما طرح القائم بالأعمال خلال اللقاء المعوقات التي تواجه الطلبة العراقيون الدارسون في الجامعات الأوكرانية، وأكد على ضرورة تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول لهم، وكذلك التنسيق مع السلطات المعنية لتجنب حدوث أي مشاكل لهم في المنافذ الحدودية الأوكرانية./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق واوكرانيا يبحثان سبل التعاون في مجال التعليم العالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق واوكرانيا يبحثان سبل التعاون في مجال التعليم العالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).