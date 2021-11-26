2021/11/26 | 16:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وقعت شركة الحفر العراقية اليوم الجمعة، عقد مشاركة partnership contract واتفاقية التقديم المشترك مع شركة “شلمبرجير” العالمية .وقال مدير عام شركة الحفر العراقية باسم عبد الكريم في بيان، إن “العقد يتضمن تقديم الدعم لتنفيذ مشاريع الحفر والاستصلاح باسلوب تسليم المفتاح لصالح الشركات العالمية المشغلة للحقول النفطية العراقية”.واشار الى “قيام الشركة العالمية بنقل الخبرة والتكنولوجيا الحديثة لتطوير العاملين في الشركة والارتقاء بقطاع الخدمات النفطية بهدف مواكبة مسيرة التطور الصناعي في مجال النفط والغاز في العالم” .واوضح عبد الكريم “اهمية التعاون مع الشركات العالمية الرصينة لتحسين وتطوير الاداء وخصوصا في عمليات تطوير وتنفيذ الحفر والاستصلاح “.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط توقع عقد مشاركة مع شركة شلمبرجير العالمية بهدف دعم مشاريع الحفر والاستصلاح عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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