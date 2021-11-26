المتحور الجديد..

2021/11/26 | 16:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت كبيرة المستشارين الطبيين في "إدارة الاختبار والتتبع" التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة من المتغير الجديد لفيروس كورونا الذي اكتشف مؤخرا في جنوب أفريقيا.

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