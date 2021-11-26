2021/11/26 | 16:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 856 اصابة بـ وباء كورونا و 1423 حالة شفاء اضافة الى وفاة 17 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

التالي

منذ 45 دقيقة

توضيح من التربية بشأن شمول الطلبة بدور ثالث لأداء الامتحانات

منذ 17 ساعة

التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثالث التكميلي للثالث المتوسط

منذ 19 ساعة

إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين مع المكافأة

منذ 20 ساعة

ضبط مادة مخدرة بحوزة مسافر عراقي قادم من أيران في منفذ الشلامجة

منذ 21 ساعة

الخدمة يعلن انتهاء المرحلة الثانية من التوظيف لمحافظتين

منذ 23 ساعة

النفط تعلن عن درجات وظيفية على الملاك الدائم لهذه الفئات

منذ يوم واحد

تسيير رحلتين استثنائيتين لإجلاء العالقين على الحدود البيلاروسية

منذ يوم واحد

الصحة تسجل 743 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يوم واحد

ذي قار تعطل الدوام الرسمي يوم الاحد

منذ يومين

الخطوط الجوية تعلن عن موعد استئناف رحلاتها إلى إيران

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 856 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 856 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).