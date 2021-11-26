الصدر يدعو الحكومة إلى الكشف عن التحقيقات الخاصة بمحاولة اغتيال الكاظمي

2021/11/26 | 16:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى الكشف عن نتائج التحقيق الخاصة باستهداف منزل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الذي عدته السلطات العراقية محاولة لاغتياله، لافتا الى انه في حال عدم الكشف عن ذلك، فأنه سيكشفهم مستقبلاً.

وقال الصدر بيان، مما لا ينبغي التغاضي عنه هو هيبة الدولة وما حدث من اعتداء على منزل رئيس الوزراء فيه تعد واضح وصارخ على السيادة والهيبة، وفيه إثارة فتنة وزعزعة لأمن العراق برمتهوأضاف، ومن هنا صار لزاماً الكشف عن التحقيقات الخاصة بهذا الملف، وإلقاء القبض على الارهابيين الذين قاموا بهذا العمل الإرهابي المشين، وإنزال العقوبة المناسبة بهم.

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