ديالى: جرحى في انفجار يستهدف القوات الامنية بينهم ضابط كبير

2021/11/26 | 16:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الجمعة، بأصابة عدد من عناصر القوات الامنية بانفجار استهدفهم شمال شرقي بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (26 تشرين الثاني 2021)، أن "خمسة عناصر من القوات الامنية بينهم ضابط برتبة عقيد أصيبوا بجروح اثر انفجار عبوة ناسفة في بساتين قرية الرعاية قرب ناحية العبارة شمال شرقي بعقوبة".

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