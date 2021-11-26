فرانز فانون نازع القناع البيض - حسن مدن

2021/11/26 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن اختارت الأمم المتحدة قصيدةً وضعها طفل أفريقي كأفضل قصيدة للعام 2008، وتقول أبيات هذه القصيدة المدهشة:"حين وُلدتُ، أنا أسود/ حين كبرتُ، أنا أسود/ حتى وأنا في الشمس، أنا أسود/ حين أكون مريضا، أنا أسود/ حين أموتً، أنا أسود/ وأنت أيها الأبيض/ حين تولد، أنت زهري/ حين تكبر، أنت أبيض/ حين تتعرض للشمس، أنت أحمر/ حين تبرد، أنت أزرق/ حين تخاف، أنت أصفر/ حين تمرض، أنت أخضر/ حين تموت، أنت رمادي/ وأنت تصفن ......





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