مسؤول في الصحة العالمية: جدير بنا أن نقلق بشأن متحور كورونا الجديد

2021/11/26 | 17:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال ديفيد نابارو المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد-19، الجمعة، إنه من الصواب القلق بشأن تفشي سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.

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وقال نابارو لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي (26 تشرين الثاني 2021)، "اعتقادي الشخصي أنه من الصواب حقا أن نقلق بشأن هذا".

وأضاف "سأخبركم لماذا، يبدو أن الفيروس سيكون لديه قدرة أكبر على الإفلات من الدفاعات التي بنتها أجسادنا نتيجة التطعيمات التي تلقيناها منذ بداية هذا العام".

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