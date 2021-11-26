الغارديان: المهاجرون العراقيون موت على سواحل بريطانيا أو غرق في الديون

2021/11/26 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلط تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، الضوء على موجات النزوح من إقليم كردستان إلى بريطانيا عبر بحر المانش، عقب غرق العشرات منهم مؤخراً.

وبحسب التقرير، فإنّ المهاجرين إلى بريطانيا قدموا من منطقة محددة في إقليم كردستان هي رانية، إثر اليأس من الحصول على فرص عمل وخوفهم من الأزمات والديون.



وفي الوقت الذي يصارع فيه المسؤولون في كردستان لدفع أزمة يعتقد أنها أدت إلى غرق عشرات المواطنين في قناة المانش يوم الأربعاء، لتحدي طرق المهاجرين غير المستقرة إلى أوروبا، يستعد المزيد للمغادرة.



وقال رئيس وزراء حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، الذي حاول وقف النزوح من الإقليم، إنّ البحث عن الفرص كان المحرك الرئيسي وليس اليأس الاقتصادي.



ويقول أولئك الذين لا يزالون مصممين على المغادرة إن الفرص التي يتحدث عنها المسؤولون إما غير موجودة أو تقتصر على قطاعات صغيرة من الاقتصاد المتعثر.

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