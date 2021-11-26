2021/11/26 | 17:07 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة: قبول جميع مواقع برنامج إكثار بذور الرتب العليا للرز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/26 | 17:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: قبول جميع مواقع برنامج إكثار بذور الرتب العليا للرز) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة: قبول جميع مواقع برنامج إكثار بذور الرتب العليا للرز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).