2021/11/26 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، وفاة أربعة أشخاص بحادث سير على طريق بغداد ـ سامراء.

وذكرت المديرية في بيان تلقته ( بغداد اليوم): "وقع حادث سير على الطريق الرابط بين بغداد وسامراء، بالقرب من جسر الرميلات، بين مركبة من نوع تويوتا مارك ولوري بدي ثابت".

وبينت أن "الحادث وقع بسبب السرعة الشديدة من قبل سائق المركبة التويوتا وفقدان السيطرة وانحراف المركبة باتجاه السايد الثاني مما أدى إلى الاصطدام بالمركبة اللوري".

وأضافت أن " الحادث ادى الى وفاة اربعة اشخاص".

ودعت المديرية: "سائقي المركبات للابتعاد عن السرعة والالتزام بتعليمات وقواعد السير الامن حفاظاً على سلامتهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة أربعة أشخاص بحادث سير على طريق بغداد ـ سامراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة أربعة أشخاص بحادث سير على طريق بغداد ـ سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).