اطلاق صافرات الإنذار داخل قاعدة فيكتوريا الاميركية بمطار بغداد ومصدر يكشف السبب

2021/11/26 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، سبب اطلاق صافرات الإنذار داخل قاعدة فيكتوريا الاميركية بمطار بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "تم اطلاق صافرات الإنذار داخل قاعدة فيكتوريا الاميركية في مطار بغداد الدولي".

وأكد أن "تشغيل صافرات الانذار داخل القاعدة كان اجراء تجريبيا".

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