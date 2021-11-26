الصحة العالمية: فهم سلالة كورونا الجديدة يحتاج إلى أسابيع عدة

2021/11/26 | 17:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن فهماً أفضل لسلالة فيروس كورونا الجديدة، التي اكتشفت في جنوب أفريقيا يحتاج إلى أسابيع عدة.وحذر المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير، من التعجيل بفرض قيود السفر المرتبطة بالمتحور B.1.1.529، الذي اكتشف مؤخرا في جنوب أفريقيا، قائلا، إنه "يجب في هذه المرحلة، أن يجري التحذير من تنفيذ إجراءات السفر، وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن تستمر الدول في تطبيق نهج علمي قائم على المخاطر عند تنفيذ إجراءات السفر".وأضاف، أن "فهم تأثير هذا المتحور سيستغرق بضعة أسابيع، ويعمل الباحثون على تحديد مدى قابلية انتشاره وكيف سيؤثر على العلاجات واللقاحات".

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