بعد 4 أعوام من دون محاكمة.. القضاء التركي يمدد حبس عثمان كافالا

2021/11/26 | 17:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر القضاء التركي، الجمعة، إبقاء رجل الأعمال، والناشط التركي، عثمان كافالا، المحبوس منذ أربع سنوات من دون محاكمة، في السجن، حتى موعد الجلسة المقبلة، الذي حدد في 17يناير أمام إحدى محاكم إسطنبول على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

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