2021/11/26 | 17:26 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة 6 عناصر من "الرد السريع" بينهم ضابطين جراء تفجير في ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/26 | 17:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 6 عناصر من "الرد السريع" بينهم ضابطين جراء تفجير في ديالى) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة 6 عناصر من "الرد السريع" بينهم ضابطين جراء تفجير في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).