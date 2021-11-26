عمليات بغداد توضح بشأن سقوط كتلة كونكريتية على باص كوستر

2021/11/26 | 17:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، ان لا صلة لها بسقوط إحدى الكتل الكونكريتية على عجلة من نوع "كوستر"، بعد نشر انباء حول ارتباط الحادث بإجراءات حماية المنطقة الخضراء وتسجيل إصابات.

وذكرت القيادة في بيان، اليوم (26 تشرين الثاني 2021)، ان "الخبر منافي للحقيقة ولايمت لقيادتنا بصلة، وإن ما حصل هو حادث مروري عرضي في جانب الكرخ، مفاده سقوط إحدى الكتل الكونكريتية على عجلة نوع (كوستر) أثناء عملية نقلها بكرين حمل نوع (سكانيا) من مخزن إلى آخر".

واضاف البيان، ان " العجلة الحمل والكتل تعود لوزارة الكهرباء، ولم يخلف اصابات واقتصر على اضرار مادية ، مشيرا الى إجراء اللازم من قبل مفارز مديرية المرور العامة".

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