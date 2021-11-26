2021/11/26 | 17:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، للتلفزيون الحكومي، بحسب وكالات الأنباء شبه الرسمية، قبل أيام من محادثات فيينا النووية، إن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم إلى 30 كيلوجرامًا المخصب بنسبة 60٪.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تزعم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب قبل المحادثات النووية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تزعم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب قبل المحادثات النووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).