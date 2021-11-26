2021/11/26 | 17:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S9X8C1dItB0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من الواقع - اجراء أخطر العمليات لأطفال مصابين بالشلل) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من الواقع - اجراء أخطر العمليات لأطفال مصابين بالشلل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).