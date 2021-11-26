عمليات بغداد توضح بشأن حادثة سقوط حواجز كونكرتية على عجلة

2021/11/26 | 17:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت قيادة عمليات بغداد، اليوم

الجمعة، بشأن حادثة سقوط حواجز

كونكرتية على عجلة "كوستر" في جانب

الكرخ.

وذكر اعلام القيادة في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، أن "ما حصل هو حادث مروري

عرضي في جانب الكرخ،

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