بالفيديو..اسقاط حواجز كونكريتية تابعة للخضراء من قبل المحتجين على نتائج الانتخابات

2021/11/26 | 17:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم محتجون رافضون لنتائج الانتخابات،

اليوم الجمعة، على إسقاط حواجز

كونكريتية تابعة للمنطقة الخضراء في

محاولة لدخولها.

واظهر مقطع مصور حصلت عليه وكالة نون

الخبرية، اسقاط "صبات" كونكريتية عدد 2

ضمن ال

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