التربية توضح بشأن شمول طلبة الثالث المتوسط بدور ثالث

2021/11/26 | 17:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التربية، اليوم الجمعة،

توضيحاً بشأن شمول الطلبة بدور ثالث

لأداء الامتحانات.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق

في تصريح صحافي، إن "الوزارة مستعدة

لإجراء الامتحانات الدور الثالث للصف

الث

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