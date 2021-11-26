ماكرون: رسالة رئيس وزراء بريطانيا المنشورة بشأن المهاجرين

2021/11/26 | 17:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بنشر رسالة مفتوحة موجهة إليه على تويتر بأنها طريقة "غير جادة" للتواصل الدبلوماسي.وقال ماكرون ذلك، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي في روما، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي.وقال ماكرون إن المسؤولين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى والاتحاد الأوروبي سيعملون “بجدية لحل مشكلة خطيرة مع الأشخاص الجادين“، في الاجتماع الحكومي الدولي المقرر عقده يوم الأحد في كاليه.

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