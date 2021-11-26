ديالى: إصابة 3 عناصر من قوات الرد السريع جراء انفجار عبوة ناسفة في ناحية العبّارة

2021/11/26 | 18:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصيب ثلاثة عناصر على الأقل من قوات الرد السريع، الجمعة، إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى.

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وأفاد مراسل "ناس" (26 تشرين الثاني 2021)، بأن "الانفجار وقع في ناحية العبارة ضمن منطقة الرعاية، ما أدى إلى إصابة 3 منتسبين من قوات الرد السريع، نُقلوا في اثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وبحسب مراسلنا، فإن "الانفجار وقع بالقرب من الموقع الذي شهد مقتل منتسب في الحشد الشعبي أمس الخميس، أثناء مواجهات مع تنظيم داعش".

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