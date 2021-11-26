2021/11/26 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

تراجعت عملة "البيتكوين"، اليوم الأربعاء، إلى دون مستوى 55 ألف دولار، وهبطت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم دون هذا المستوى للمرة الأولى منذ 13 أكتوبر الماضي.

ووفقا لبيانات CoinMarketCap، التي تحسب متوسط سعر العملة لأكثر من 20 بورصة، فقد انخفضت عملة "البيتكوين" بنسبة 6.17% إلى 54812 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ منتصف أكتوبر 2021.

أما في بورصة Binance، أكبر بورصة للعملات الرقمية، فقد تم تداول عملة "البيتكوين"، بحلول الساعة 13:23 بتوقيت موسكو، عند 57730 دولار، بانخفاض نسبته 5.69%.

وفي 10 نوفمبر الماضي، صعدت عملة "البيتكوين" إلى مستوى تاريخي جديد، حيث بلغت 69 ألف دولار، وبذلك تكون العملة قد تراجعت بأكثر من 14 ألف دولار في نحو أسبوعين.

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