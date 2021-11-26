بلاسخارت والأفغاني زادا الأمر سوءاً.. حل من الفتح لإنهاء أحداث احتجاجات الخضراء

2021/11/26 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في تحالف الفتح، محمد البلداوي، اليوم الجمعة، أن وجود مبعوثة الامم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، مرفوض الآن بعد ما وصلت اليه الامور.

وقال البلداوي في تصريح لـ(لبغداد اليوم) إن "مطالب المتظاهرين قانونية، لكن لا يجب اقتحام الخضراء، نحن لانريد للامور ان تصل إلى ماهو عليه".

وأكد أن "مبعوثة الأمم المتحدة بالعراق ساهمت بما وصلنا اليه، ووجودها الان مرفوض، إضافة إلى مساعدها، أمير الافغاني، وهو ايضا مسؤول عما وصلنا اليه من نتائج"، مبينا أنه "تدخل كثيرا بالمفوضية".

وأضاف أنه "يجب حلحلة الموضوع بإرجاع اجتماعات اللجنة السباعية بين البيت الشيعي والسني والكردي، إذ أن النار لا يجب ان تتوسع لأنها قد تحرق الجميع".

وأوضح أنه "يجب الأن ان نقدم المصلحة الوطنية"، مؤكدا أن "التجارب الانتخابية القادمة كثيرة، ومن الممكن ان يثبت فيها الجميع نفسه".

وتابع: "من يريد إقصاء طرف لم يحصل على مقاعد كثيرة فهو مخطأ ويجب هنا تشكيل حكومة توافقية يشترك بها الجميع للسيطرة على الوضع قبل تأزم الأمور".

وأشار إلى "محاولة عدد من المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات اقتحام المنطقة الخضراء، إذ قاموا بإسقاط بعض الكتل الكونكريتية".

وأشار إلى أنه "يجب العثور على حلول لمايجري قرب الخضراء، والحل يكمن بالعد والفرز اليدوي لايضاح النتائج الحقيقية، لوجود محطات تم تشخيصها بالتزوير".

ولفت إلى "وجود ايادي خبيثة تلاعبت بالنتائج وبالتالي العد اليدوي هو الحل الامثل، او التوجه لحل سياسي وجلوس جميع الاطراف لبحث اسباب ماوصلنا اليه الان".

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