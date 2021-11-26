الصناعة يقلب تأخره إلى فوز على الديوانية وتعادل سلبي يحكم مواجهة أربيل والنفط

2021/11/26 | 18:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / قلب فريق الصناعة تاخره أمام الديوانية بهدف للفوز بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الديوانية لحساب الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.الديوانية حقق بداية مثالية حيث تقدم بالنتيجة بهدف في الدقيقة السادسة من المباراة عبر اللاعب عبد الله حامد، وحاول الصناعة العودة إلى المباراة لكن فريق الديوانية حافظ على نظافة شباكه حتى نهاية الشوط الأول.وفي الشوط الثاني تمكن محترف الصناعة كيكي من معادلة النتيجة في الدقيقة ٥٧ وواصل الصناعة ضغطه من أجل خطف نقاط المباراة واثمرت إحدى الهجمات بإحراز الهدف الثاني بواسطة اللاعب حيدر حسين في الدقيقة ٨٠ ليخطف الصناعة ثلاث نقاط مهمة.ورفع الصناعة رصيده إلى النقطة النقطة ١٥ في المركز العاشر بينما تجمد رصيد الديوانية عند النقطة الرابعة بالمركز التاسع عشر.تعادل سلبيوخيم التعادل السلبي على المباراة الثانية التي جمعت أربيل وضيفه النفط والتي أقيمت مساء اليوم في ملعب دهوك لحساب الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.وحاول فريق اربيل في بداية المباراة بواسطة اللاعب شيركو كريم لكن الحارس تصدى لمحاولته فيما حاول حسام جاد الله من جانب النفط لكن كرته علت العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.في الشوط الثاني سعى الفريقان لتحقيق هدف يكسر نمط المباراة لكن الفرص المتاحة للفريقين لم تثمر عن شيء لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.ورفع النفط رصيده إلى النقطة ١٢ في المركز الثاني عشر بينما رفع اربيل رصيده إلى النقطة ٨ في المركز السادس عشر./انتهى

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