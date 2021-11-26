الاتحاد الأفريقي يعلن موعد قرعة الدور الفاصل المؤهل للمونديال

2021/11/26 | 18:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، موعد قرعة المرحلة النهائية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 المقرر أن تقام في قطر.واتفق الكاف على إجراء قرعة المرحلة النهائية من التصفيات في 26 كانون الثاني المقبل، على أن تُقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق صاحبة التصنيف الأول.ويتواجد في التصنيف الأول منتخبات: الجزائر والسنغال والمغرب وتونس ونيجيريا، وفي التصنيف الثاني تتواجد منتخبات: مصر والكونغو ومالي وغانا والكاميرون.الجدير بالذكر أن مباريات المرحلة النهائية من تصفيات المونديال ستقام في فترة التوقف الدولي المحدد لها شهر آذار المقبل.على جانب آخر، ربط الكاف موقفه من مقترح إقامة كأس العالم كل عامين برأي الفيفا.وأعلن الكاف اليوم أنه سيوافق على أي قرار سيصدر في المؤتمر العام الذي سيقيمه الفيفا خلال الفترة المقبلة، لمناقشة هذا المقترح.وكانت المملكة العربية السعودية قد طرحت فكرة إقامة المونديال كل عامين، وهو الاقتراح الذي أثار جدلا واسعا في الأشهر القليلة الماضية./انتهى9

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